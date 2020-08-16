Требования для съездов партий в Бишкеке

Комиссия по Гражданской защите (КГЗ) разрешила проведение съездов политических партий на территории Бишкека.

Как сообщает пресс-служба мэрии, нужно соблюдать ряд санитарных требований:

Для безопасности и защиты горожан от COVID-19, допустимое количество участников съезда – не более 100 человек.

В помещении должны быть созданы все условия для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Должен быть организован «входной фильтр», где будут измерять температуру тела, обрабатывать руки антисептиками. Рассадка участников съезда должна быть осуществлена шахматным методом с дистанцией 1.5-2 метра. Необходимо строгое соблюдение масочного режима, соответственно организаторы должны обеспечить всех приглашённых средствами индивидуальной защиты.

Участникам без масок и с температурой тела выше 37 градусов вход в помещение запрещён.

Перед началом съезда помещение должно быть продезинфицировано хлоросодержащими средствами, температура воздуха должна быть в пределах 22-24 градусов по Цельсию. При отсутствии системы вентиляции помещение должно проветриваться не реже двух раз, каждые 60 минут. Возможно использование рециркуляторов воздуха.

По всем процедурным вопросам представителями политических партий рекомендовано обращаться в уполномоченный государственный орган по проведению выборов за официальными разъяснениями.

Источник: reporter.kg