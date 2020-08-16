Турсунбек Акун: «У Отунбаевой возникли дурные намерения. Она поддерживает оппозицию и международные организации, думая, что в случае революции окажется во власти»

Атамбаев выгнал с площади Отунбаеву.

Информационное агентство NazarNews побеседовало с бывшим омбудсменом Турсунбеком Акуном относительно претензий Отунбаевой к президенту.

— Господин Турсунбек, бывший президент Роза Отунбаева раскритиковала президента Сооронбая Жээнбекова за то, что он поздравил вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. «Я восприняла это как плевок по нашей революции», — сказала она. В этом случае президент действительно допустил ошибку или Роза Исаковна перегнула палку?

— Президент не допустил ошибку. Напротив, Роза Отунбаева перегнула палку, так как критика была неуместной. По правде говоря, плюнули по революции Отунбаева, Текебаев, Атамбаев, но не Сооронбай Жээнбеков. 7-8 апреля 2010 года скончались 87 молодцев. Когда приехали хоронить этих ребят в «Ата-Бейите», члены Временного правительства во главе с Отунбаевой, Атамбаевым и Текебаевым поклялись: «Мы прислушаемся к вашим требованиям к власти, к целям, которые вы поставили перед собой, завершим начатое вами. Сплотимся в один кулак. Стоим мы здесь благодаря вашей отваге». Но они позабыли о своем обещании. Они не смогли предотвратить Ошские события. Из-за Ошских событий многие люди погибли, тысячи человек остались без крова. Многие учреждения были сожжены. Когда ситуация начала стабилизироваться, они пообещали восстановить учреждения, дома, которые были разрушены или сожжены. К сожалению, строились дома некачественно, что привело к тому, что они начали враждовать между собой. Отунбаева и Текебаев объединились и конфликтовали с Атамбаевым. Атамбаев выгнал с площади Отунбаеву. В общем, случилось нежданное. А противостояние Атамбаева с Текебаевым привело к тому, что Текебаев оказался за решеткой. Они приковали внимание народа своей междоусобицей. Они забыли об обещаниях, которые давали героям апреля. А не выполнив клятву, они сами наплевали на победу народной революции, а не президент Жээнбеков.

— Экс-президент Роза Отунбаева знает о международном этикете, но упрекает президента за поздравления. Неспроста это все…

— Отунбаевой не следовало бы искать подвох в том, что президент поздравил вновь избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Потому что Сооронбай Жээнбеков, будучи главой государства, согласно международному этикету должен поздравить новоизбранного президента. Роза Отунбаева хорошо об этом знает. Она полтора года была президентом. Кроме того, мы знаем ее как образованную женщину, знающую международные стандарты. Если бы Роза Исаковна была бы президентом, хотела бы она или нет, но поздравила бы Лукашенко с переизбранием. Соблюдала бы международный этикет.

— Если Отунбаева сама бы поздравляла, почему она завела президента в неудобное положение?

— У Отунбаевой дурные намерения. Точнее она с Текебаевым стараются любыми способами обвинить в чем-то Жээнбекова, сотворить общественное мнение. Перед выборами они ударились в популизм, продвигают партию Текебаева, хотят активизировать оппозицию и международные организации, сотворить революцию. Наверное, Отунбаева думает, что придет во власть, если произойдет революция. Есть ощущение, что именно поэтому она идет на такой шаг.

Источник: Nazar News.kg