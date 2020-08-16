В ВОЗ предупредили о возможных новых очагах коронавируса

Он указал на то, что во многих школах отсутствуют элементарные возможности соблюдать гигиену рук.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса, пишет РИА Новости.

Он указал на то, что во многих школах отсутствуют элементарные возможности соблюдать гигиену рук. Так, по данным ВОЗ, в прошлом году 43 процента школ во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом.

«Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года», — цитирует Райана «Российская газета».

Он также напомнил, что большая часть населения мира по-прежнему уязвима для коронавируса, и подчеркнул необходимость носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения людных мест.

Источник: Элгезит