Жээнбеков назначил ряд судей местных судов

Советом по отбору судей КР на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 14 кандидатам в местные суды страны.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В их числе по 1 кандидату на вакантные места в Нарынский областной суд, Джалал-Абадский и Ошский городские суды, по 9 кандидатам — в Свердловский районный суд г.Бишкек, а также по 1 кандидату — в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.
С учетом представленных материалов от соответствующих государственных органов, глава государства согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам на должности судей.
Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.
По 13 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.
Первым Указом Жапаров Мамасадык Токтосунович и Шерматов Миран Бакытбекович назначены на должности судей местного суда в первый раз сроком на 5 лет.
Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:
в Ошский городской суд:
— Жапаров Мамасадык Токтосунович;
в Джалал-Абадский городской суд:
— Шерматов Миран Бакытбекович.
Следующими Указами отобранные 11 судей назначены на должности судей местного суда до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:
в Октябрьский районный суд г. Бишкек:
— Адамкулов Чынгыз Толокович;
в Первомайский районный суд г. Бишкек:
— Орозова Дамира Токтоналиевна;
в Свердловский районный суд г. Бишкек:
— Ибраимова Жылдыз Белековна;
— Касымбеков Алмаз Салмоорбекович;
— Саадабаева Гульзат Аскербековна;
— Саргалдакова Гульмира Зарлыковна;
— Сабырова Жыпар Жумадиловна;
— Смаилова Асел Асылбековна;
— Тургунбекова Гаухар Рафиковна;
— Чотонов Санжар Бейшенкулович;
— Шин Галина Алексеевна.
Указы вступают в силу со дня подписания.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!