Жээнбеков назначил ряд судей местных судов

Советом по отбору судей КР на имя президента Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей по 14 кандидатам в местные суды страны.

Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В их числе по 1 кандидату на вакантные места в Нарынский областной суд, Джалал-Абадский и Ошский городские суды, по 9 кандидатам — в Свердловский районный суд г.Бишкек, а также по 1 кандидату — в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы, в связи с истечением срока их полномочий, предусмотренного Конституцией КР.

С учетом представленных материалов от соответствующих государственных органов, глава государства согласился с предложениями Совета по 13 кандидатам на должности судей.

Изучив материалы по одному претенденту на должность судьи местного суда, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данному кандидату в Совет.

По 13 кандидатам на должности судей местных судов президентом КР изданы указы.

Первым Указом Жапаров Мамасадык Токтосунович и Шерматов Миран Бакытбекович назначены на должности судей местного суда в первый раз сроком на 5 лет.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

в Ошский городской суд:

— Жапаров Мамасадык Токтосунович;

в Джалал-Абадский городской суд:

— Шерматов Миран Бакытбекович.

Следующими Указами отобранные 11 судей назначены на должности судей местного суда до достижения предельного возраста и направлены для осуществления судейских полномочий:

в Октябрьский районный суд г. Бишкек:

— Адамкулов Чынгыз Толокович;

в Первомайский районный суд г. Бишкек:

— Орозова Дамира Токтоналиевна;

в Свердловский районный суд г. Бишкек:

— Ибраимова Жылдыз Белековна;

— Касымбеков Алмаз Салмоорбекович;

— Саадабаева Гульзат Аскербековна;

— Саргалдакова Гульмира Зарлыковна;

— Сабырова Жыпар Жумадиловна;

— Смаилова Асел Асылбековна;

— Тургунбекова Гаухар Рафиковна;

— Чотонов Санжар Бейшенкулович;

— Шин Галина Алексеевна.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Источник: Кабар