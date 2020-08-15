В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 2 человека

Как сообщает республиканский штаб, из них в городе Ош – 1 и Нарынской области– 1.
В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано новых летальных исходов случаев от коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Как сообщает республиканский штаб, из них в городе Ош – 1 и Нарынской области– 1.
По стране с начала пандемии умерли 1 тыс. 493 гражданина. Всего в стране зарегистрировано 41 тыс. 645 случаев заболевания COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. Из них выздоровели 33 тыс. 951 пациент.
Источник: Кабар
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