В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 2 человека

Как сообщает республиканский штаб, из них в городе Ош – 1 и Нарынской области– 1.

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано новых летальных исходов случаев от коронавирусной инфекции COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Как сообщает республиканский штаб, из них в городе Ош – 1 и Нарынской области– 1.

По стране с начала пандемии умерли 1 тыс. 493 гражданина. Всего в стране зарегистрировано 41 тыс. 645 случаев заболевания COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии. Из них выздоровели 33 тыс. 951 пациент.

Источник: Кабар