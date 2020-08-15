На утро 15 августа выявлены 272 новых случая коронавируса. Всего — 41 645

Из новых случаев 78 подтверждены лабораторно, 194 – клинико-эпидемиологически.

В Кыргызстане на утро 15 августа выявлены 272 новых случая коронавируса и пневмонии, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из новых случаев 78 подтверждены лабораторно, 194 – клинико-эпидемиологически.

- Иссык-Кульская область – 65

- Бишкек – 47

- Ош – 43

- Жалал-Абадская область – 34

- Ошская область – 28

- Чуйская область – 24

- Баткенская область – 13

- Нарынская область – 10

- Таласская область – 8

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 645, в том числе подтвержденных лабораторно – 17 965, подтвержденных клинико-эпидемиологически – 23 680.

Источник: zdorovie.akipress.org