Курманкул Зулушев нашел свое будущее в «Мекенчил»

Его таким шагом не особо удовлетворены некоторые «атажуртовцы», мы слышали, втайне недовольны решением Куке.

Оправдав вчистую в суде Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова, Таланта Мамытова, наконец, благодаря им ставший депутатом Курманкул Зулушев на предстоящие выборы снова связал свою судьбу с Камчыке. Точней, стало известно, что пойдет на гонки вместе с партией «Мекенчил», относящейся к Ташиеву и Жапарову. Его таким шагом не особо удовлетворены некоторые «атажуртовцы», мы слышали, втайне недовольны решением Куке. Но ведь на выборах каждый сам делает свой выбор. Зулушев не собственность «атажуртовцев», верно? Зачем так ревновать? Увидит, что предначертано судьбой.

Источник: газета «De факто» №26 от 14.08.2020/стр.5