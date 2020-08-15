Отменена единая форма у школьников. Это спровоцирует социальное расслоение?

Бишкек, "Саясат. kg". Недавно Министерство образование сообщило, что единая школьная форма становится необязательной.

Недавно из Министерства образования и науки сообщили о том, что в новом учебном году единая школьная форма будет необязательной. Конечно, это связано со сложившийся ситуацией, большую часть знаний школьники будут получать дистанционно. Но в то же время общественность обеспокоена тем, что решение об отмене единой формы сохранится и после стабилизации ситуации, когда дети вернутся в школы. По этому поводу выразил свое мнение Эмильбек Каптагаев:

— Недавно Министерство образование сообщило, что единая школьная форма становится необязательной. На первый взгляд так оно заботится о бедных или многодетных семьях. А на деле все наоборот… Необдуманное решение, которое дает обратный результат. Без единой формы дети будут одеваться как захотят. Дети из малоимущих семей (особенно девочки) не могут каждый день появляться в школе в одной блузке, хотя это не бросается в глаза, между ними есть конкуренция... У всех у нас есть дети… А если есть форма, можно стирать и приводить в порядок, носить каждый день, разница не будет бросаться в глаза. Из-за одежды может быть нанесен серьезный удар по психике подростков. Я считаю, что будет правильно, если Министерство образования хорошенько над этим подумает».