COVID-19: молодые медики заинтересованы в повышении квалификации

Бишкек, "Саясат. kg". В онлайн-курсах могут участвовать до 500 врачей.
Переподготовка, повышение квалификации и краткосрочное обучение медицинских специалистов осуществляется на постоянной основе. По словам, заведующей кафедрой анестезиологии и реаниматологии КГМИПиПК им. С.Б.Даниярова Айке Молдоташева, кроме молодых врачей даже отдыхающие в отпуске медработники проходят переподготовку по борьбе с COVID-19.
«Наши ученики - врачи, но не анестезиологи-реаниматологи. Согласно протоколу лечения, коллеги активно проходят переподготовку. В онлайн-курсах могут участвовать до 500 врачей. Мы ожидали, что тренинги посетят около 30 человек. Но каждый день к нам присоединяются около 70 человек и получают ответы на свои вопросы», - заявила Айке Молдоташова.
По данным института, в этом году переподготовку и повышение квалификации прошли более 16 000 врачей. Особенно интересны проводимые онлайн-курсы для молодых врачей. Многие из них уже успешно работают в красных зонах и демонстрируют свои знания на практике.
В связи со вспышкой коронавируса в декабре прошлого года, специалисты КГМИПиПК начали начали ездить по регионам и переобучать медицинских работников в области инфекционного контроля. Они готовили специалистов к профилактике инфекционных заболеваний и рациональному использованию СИЗов. Как только ситуация была объявлена пандемией, перешли на онлайн-курсы. В частности, обучали сотрудников лабораторных организации Минздрава КР, как правильно носить и снимать средства защиты, как правильно проводить ПЦР и экспресс-тесты.
«В настоящее время мы собираемся работать над повышением квалификации специалистов в области иммунопрофилактики инфекционных заболеваний», - сообщила заведующая отделом здравоохранения того же института Сабира Джумалиева.
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