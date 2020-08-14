Гаипкулов и Акматов суетятся, договариваются о выборах в сауне?

Вроде руководство Замандаша и Гаипкулов согласовали места до №30 в списке, лишь бы освободили для молодежи, а не заполнили олигархами перед выборами.

Ходят разговоры, что действующие депутаты Жогорку Кенеша, вольничавшие в эпоху Курманбека Бакиева, сосавшие жирную Счетную палату Искендер Гаипкулов и Алмазбек Акматов через день ходят по саунам, суетятся перед выборами, ведут активные переговоры. Разве им нельзя было показать образец служения народу, не становясь депутатами? Говорят, опытный в интригах Искендер аке в эти дни планирует пойти на гонки посредством партии Замандаш, усядется позади №30 в списке, а впереди идущие номера займет сплошь молодежь и не очень замеченные когда-либо в политике люди. Вроде руководство Замандаша и Гаипкулов согласовали места до №30 в списке, лишь бы освободили для молодежи, а не заполнили олигархами перед выборами. Пока будем верить?

Источник: газета «De факто» №26 от 14.08.2020/стр.3