Первоклассники будут учиться в традиционном режиме, остальные — онлайн

«В День знаний, 1 сентября, школы, независимо от форм собственности, откроют свои двери первоклассникам.

Другие классы будут обучаться в онлайн-режиме», — заявил на заседании правительства премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщили в пресс-службе кабмина.

Он отметил, что все ждут нового учебного года и задаются вопросом, в каком формате пройдет учебный процесс.

«Ранее Министерство образования и науки рекомендовало несколько вариантов. Как отметил ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков, мы должны исполнить долгожданную мечту первоклассников, которые с нетерпением ждут встречи со школой. Мы полностью одобряем данное решение. В этом году школы примут 156 тысяч первоклассников. Очень важно обратить внимание на социальную адаптацию, развитие учебных навыков, моторику рук ребенка. В то же время должна учитываться эпидемиологическая ситуация, должны быть четко разработаны все алгоритмы», — сказал Кубатбек Боронов.

Премьер-министр отметил, что эпидемиологическая ситуация по региону полностью не стабилизирована, по прогнозам возможна вспышка заболевания. «В этой связи при рекомендации вариантов форм учебного процесса министерство должно учесть эпидемиологическую ситуацию в стране. Мы не должны допускать ухудшения ситуации. По вопросу возобновления учебного процесса будет учитываться эпидемиологическая ситуация в стране и окончательное решение будет приниматься Республиканским оперативным штабом», — заключил он.

Источник: 24.kg