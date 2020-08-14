Темике сейчас торгуется под прикрытием выборов?

Немного погодя, на прошлой неделе наш Темике сказал о невозможности дышать вместе с демовцами, вышел из альянса.

Помнится, бывший глава правительства Темир Сариев месяц назад пошел в партию «Ата-Мекен», присоединился к группе остатков старых под названием «Жаны Дем». Немного погодя, на прошлой неделе наш Темике сказал о невозможности дышать вместе с демовцами, вышел из альянса. Оказалось, причина развода в нижеследующем: этот герой положил глаз на Счетную палату, (по некоторым данным на Кыргызско-Российский фонд развития), быстренько присоединился к «Ата-Мекену», торговался, о чем усиленно говорят в узком кругу. Темике готов пойти на любой шаг для достижения своей цели, но разве нельзя было ему выбрать другой путь? Он ведь серьезный политик, наверняка эту сторону сам разрешит в ближайшие дни.

Источник: газета «De факто» №26 от 14.08.2020/стр.3