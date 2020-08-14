Начался отбор детей на бесплатное обучение в школе «Газпром Кыргызстан»

Начался отбор детей на бесплатное обучение в школе «Газпром Кыргызстан».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по отбору и утверждению списков детей с ограниченными возможностями здоровья для зачисления на бесплатные квоты в школу «Газпром Кыргызстан».

Отмечается, что согласно положению от 26 августа 2019 года «О порядке приема детей с ограниченными возможностями здоровья в школу «Газпром Кыргызстан» и соглашения между мэрией города Бишкек и НО ОФ (некоммерческая организация общественный фонд) «Школа Газпром Кыргызстан» ежегодно для детей с ОВЗ выделяется 20-процентная квота от фактического количества учеников на бесплатное обучение в школе.

На заседании были рассмотрены документы 55 детей с 1 по 11 классы с диагнозами: сахарный диабет, ДЦП (легкая форма), врожденный порок сердца, врожденные пороки развития, нефробластома, бронхиальная астма и другие. Результаты отбора станут известны на следующей неделе.

По данным мэрии, списки детей были сформированы районными управлениями социального развития по заявке родителей. «В этом году рассматривается 55 личных дел особенных детей. Отбор осуществляет межведомственная комиссия в составе специалистов управлений образования и социального развития столичной мэрии.

Отметим, что квота на бесплатное обучение выделяется для детей с ОВЗ, у которых есть способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентированию в пространстве, самостоятельному общению с педагогами и одноклассниками», -отметили в ведомстве.

На сегодняшний день на льготной основе школе «Газпром» обучается 106 детей с ОВЗ.

Источник: Элгезит