Сколько принесет в бюджет автоматизация АЗС

Создание национального компонента системы прослеживаемости и оборота товаров в целях налогообложения.

На территории Кыргызской Республики с 1 июля 2020 года заправка топлива на АЗС станет невозможной без кассового чека, а отгрузка с нефтебаз без оформления Электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН).

Особенностью автоматизированной системы управления автозаправочной чтанцией (АСУ) является то, что станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека с контрольно-кассовой машины, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС, для которого к системе обязательна должна быть интегрирована ККМ-онлайн. В свою очередь ККМ-онлайн при отпуске нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы.

Автоматизированная система и ЭТТН вводятся в целях усиления контроля за ввозом, хранением, производством и реализацией нефтепродуктов на территории Кыргызской Республики будут установлены новые требования.

Оптовая продажа будет осуществляться исключительно при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. А розничная продажа будет осуществляться только на автозаправочных станциях при условии обеспечения АЗС контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) и автоматизированной системы управления автозаправочной станцией.

По итогам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур ожидаются следующие результаты:

Создание национального компонента системы прослеживаемости и оборота товаров в целях налогообложения.

Защита добросовестных отечественных производителей и импортеров.

Создание условий справедливого развития честной конкуренции.

Создание современных технических решений и введение технологий направленных на защиту добросовестных налогоплательщиков и граждан КР.

Рост инвестиционной привлекательности.

Легализация теневой экономики.

Повышение доходов бюджета.

Повышение позиции страны в международных рейтингах.

Источник: Кабар