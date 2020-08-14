Сколько принесет в бюджет автоматизация АЗС

Создание национального компонента системы прослеживаемости и оборота товаров в целях налогообложения.
На территории Кыргызской Республики с 1 июля 2020 года заправка топлива на АЗС станет невозможной без кассового чека, а отгрузка с нефтебаз без оформления Электронной товаротранспортной накладной (ЭТТН).
Особенностью автоматизированной системы управления автозаправочной чтанцией (АСУ) является то, что станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека с контрольно-кассовой машины, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС, для которого к системе обязательна должна быть интегрирована ККМ-онлайн. В свою очередь ККМ-онлайн при отпуске нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы.
Автоматизированная система и ЭТТН вводятся в целях усиления контроля за ввозом, хранением, производством и реализацией нефтепродуктов на территории Кыргызской Республики будут установлены новые требования.
Оптовая продажа будет осуществляться исключительно при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. А розничная продажа будет осуществляться только на автозаправочных станциях при условии обеспечения АЗС контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) и автоматизированной системы управления автозаправочной станцией.
По итогам внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур ожидаются следующие результаты:
- Создание национального компонента системы прослеживаемости и оборота товаров в целях налогообложения.
- Защита добросовестных отечественных производителей и импортеров.
- Создание условий справедливого развития честной конкуренции.
- Создание современных технических решений и введение технологий направленных на защиту добросовестных налогоплательщиков и граждан КР.
- Рост инвестиционной привлекательности.
- Легализация теневой экономики.
- Повышение доходов бюджета.
- Повышение позиции страны в международных рейтингах.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!