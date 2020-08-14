Бишкекский горсуд оставил в силе приговор Атамбаеву по делу Батукаева – 11 лет

Суд оставил в силе приговор первой инстанции.
Бишкекский городской суд 14 августа вынес решение в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу о незаконном освобождении так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева.
Суд оставил в силе приговор первой инстанции.
Бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева была признана виновной по ст.304 («Злоупотребление должностным положением) УК КР (В старой редакции) и оштрафована на 5 млн сомов.
Врач Абдухалим Раимжанов признан виновным по ст.348 («Укрывательство преступления») УК КР. Ему не назначили наказание в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева признан виновным по ст.43 и ст.319 («Соучастие в коррупции») УК КР. Ему назначили наказание с применением ст.75 УК КР в виде лишения свободы сроком на 2 года. В связи с тем, что срок содержания истёк его отпустили из-за зала суда.
Ранее Первомайский районный суд 23 июня признал А.Атамбаева виновным по ст.319 («Коррупция») УК КР и приговорил к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы и лишения госнаград.
Источник: svodka.akipress.org
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