Бишкекский горсуд оставил в силе приговор Атамбаеву по делу Батукаева – 11 лет

Суд оставил в силе приговор первой инстанции.

Бишкекский городской суд 14 августа вынес решение в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу о незаконном освобождении так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева.

Суд оставил в силе приговор первой инстанции.

Бывший генеральный прокурор Индира Джолдубаева была признана виновной по ст.304 («Злоупотребление должностным положением) УК КР (В старой редакции) и оштрафована на 5 млн сомов.

Врач Абдухалим Раимжанов признан виновным по ст.348 («Укрывательство преступления») УК КР. Ему не назначили наказание в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева признан виновным по ст.43 и ст.319 («Соучастие в коррупции») УК КР. Ему назначили наказание с применением ст.75 УК КР в виде лишения свободы сроком на 2 года. В связи с тем, что срок содержания истёк его отпустили из-за зала суда.

Ранее Первомайский районный суд 23 июня признал А.Атамбаева виновным по ст.319 («Коррупция») УК КР и приговорил к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы и лишения госнаград.

Источник: svodka.akipress.org