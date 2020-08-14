(Видео) В Бишкеке мужчина жестоко избил угонщика автомобиля

Милиционеры задержали хозяина авто

В Сети появилось видео, где мужчина жестоко избивает человека возле автомобиля.

В милиции сообщили Vesti.kg, что накануне, примерно в 18:40, в службу «102» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина избивает человека в жилмассиве Кайынды.

- С заявлением обратился гражданин Т.М. 1970 г.р., попросивший принять меры в отношении младшего брата заявителя, который 13 августа, примерно в 18:30 часов, находясь в жилмассиве Кайынды, беспричинно нанес телесные повреждения и скрылся в неизвестном направлении, - пояснили в пресс-службе УПСМ. - По горячим следам по подозрению в избиении был задержан гражданин С.А. 1986 г.р. и передан в следственную службу УВД Свердловского района Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье 139 УК КР.

Позже в милиции рассказали, что избитый мужчина угнал автомобиль. Хозяин машины нашел и избил человека, который сидел за рулем.

Источник: vesti.kg