Дело Батукаева. Суд оштрафовал Атаханова и Рысалиева на 300 тыс. сомов каждого

Батукаев отбывал наказание в СИЗО-4 в Нарыне.
Свердловский районный суд Бишкека вынес решение в отношении десяти обвиняемых по делу о незаконном освобождении так называемого «вора в законе» Азиза Батукаева. Об этом 14 августа АКИpress сообщили источники в силовых структурах.
Ранее все обвиняемые заключили соглашение со следствием.
Признаны виновными и оштрафованы на 300 тыс. сомов каждый:
- экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов;
- экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев;
- начальник Управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбек Асанов;
- врач ГСИН Фархад Атаходжаев;
К штрафу в 260 тыс. сомов приговорены:
- лаборант Ирина Цопова;
- онколог Эмиль Макимбетов;
- экс-завотделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов;
- сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров;
- экс-судья Жапар Эрматов;
- адвокат Али Касымов.
Азиз Батукаев 3 августа 2006 года Аламединским районным судом был осужден к 16 годам 8 месяцам 15 дням лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества (признан виновным по статьям 247 ч.2, 250 ч.2, 241 ч.2,4, 242 ч.2 п.1 и 233 ч.3 Уголовного кодекса КР).
Он обвинялся в соучастии в убийстве депутата Жогорку Кенеша Тынычбека Акматбаева, начальника ГУИН Икматуллы Полотова и двух сотрудников парламента в октябре 2005 года во время беспорядков в исправительной колонии в селе Молдовановка.
Батукаев отбывал наказание в СИЗО-4 в Нарыне. В 2013 году он был освобожден по медицинским основаниям - якобы у него был рак. В день освобождения он покинул Кыргызстан на частном самолете. Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение было подделаны.
Из положенного срока Батукаев отсидел половину, ему оставалось отбывать наказание еще 8 лет, 3 месяца и 7 дней.
Источник: svodka.akipress.org
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