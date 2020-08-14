В Кыргызстане всего от COVID-19 умерли 1 тыс. 491 человек, за сутки скончались четверо

По стране с начала пандемии умерли 1 тыс. 491 гражданин.

В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых летальных исходов случаев от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.

Как сообщает республиканский штаб, из нихв Бишкек – 1, в Таласской области – 1, в Ошской области – 1, и Иссык-Кульской области – 1.

По стране с начала пандемии умерли 1 тыс. 491 гражданин. Всего в стране зарегистрировано 41 тыс. 69 случаев заболевания COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 41 тыс. 373. Из них выздоровели 33 тыс. 622 пациента.

Источник: Кабар