В Кыргызстане всего от COVID-19 умерли 1 тыс. 491 человек, за сутки скончались четверо

По стране с начала пандемии умерли 1 тыс. 491 гражданин.
В Кыргызстане за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых летальных исходов случаев от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии.
Как сообщает республиканский штаб, из нихв Бишкек – 1, в Таласской области – 1, в Ошской области – 1, и Иссык-Кульской области – 1.
По стране с начала пандемии умерли 1 тыс. 491 гражданин. Всего в стране зарегистрировано 41 тыс. 69 случаев заболевания COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 41 тыс. 373. Из них выздоровели 33 тыс. 622 пациента.
Источник: Кабар
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