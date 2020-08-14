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На утро 14 августа выявлены 304 новых случая коронавируса. Всего — 41 373

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 373.

В Кыргызстане на утро 14 августа выявлены 304 новых случая коронавируса и пневмонии, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Из новых случаев 75 подтверждены лабораторно, 235 – клинико-эпидемиологически.

- Бишкек – 73;

- Иссык-Кульская область – 56;

- Жалал-Абадская область – 54;

- Ошская область – 32;

- Баткенская область – 42;

- Ош – 19;

- Чуйская область – 24;

- Таласская область – 14;

- Нарынская область – 5;

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 373.

Источник: zdorovie.akipress.org

           

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