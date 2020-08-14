(Видео) Госпиталь «Семетей» на бывшей авиабазе Ганси закрыт. Выписались все пациенты 

Отмечается, что стационар проработал 47 дней.
Вчера, 13 августа были выписаны последние 8 пациентов переболевших коронавирусом из госпиталя "Семетей" (Ганси). Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Отмечается, что стационар проработал 47 дней. Было пролечено более 1,5 тысячи пациентов, из них около 300 в реанимации.
Стоит отметить, что в случае второй волны сейчас ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. За это время планируется улучшить условия, решить имеющиеся проблемы и создать лабораторию.
Источник: media-center.kg
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