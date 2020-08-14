В Ак-Суйском райсуде избран новый председатель

Он выбран согласно протоколу общего собрания судей данного суда от 14 июля.

В результате открытого голосования председателем Ак-Суйского районного суда избран Маматкулов Русланбек Темиркулович. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Он выбран согласно протоколу общего собрания судей данного суда от 14 июля.

Согласно ст.24 Конституционного закона КР «О статусе судей Кыргызской Республики», председатели и заместители председателей местных судов избираются собранием судей соответствующего местного суда сроком на три года.

Источник: reporter.kg