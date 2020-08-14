Что делает в Турции семья Атамбаева?

Кроме того, говорят, бизнес АША находится преимущественно в Турции, явно, выведут и привезут те спрятанные деньги.
Судя по некоторой информации, затихшие в последние дни на политическом поле сыновья Атамбаева Сеид, Кадыр и их друг Темирлан Султанбеков отправились в Турцию. Их возглавила сама Раиса Атамбаева. Оказалось, в Турции они встретятся с другом и бизнес-партнером Атамбаева Ахмадом Кайя, воспользуются его богатством, попросят деньги к парламентским выборам.
Кроме того, говорят, бизнес АША находится преимущественно в Турции, явно, выведут и привезут те спрятанные деньги.
Здесь появляется вопрос: За сколько готовы продать кыргызов Атамбаевы и их дети для нового возвращения во власть? Или какую часть нашей земли или месторождений пообещав туркам за полученные деньги, они вернутся? Как такое допускает турецкая власть, а?..
Источник: газета «De факто» №26 от 14.08.2020/стр.5
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