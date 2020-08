Human Rights Watch призвала власти КР освободить узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева

HRW призвала власти Кыргызстана немедленно освободить узбекского журналиста.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Кыргызстана не выдавать Ташкенту узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева.

HRW призвала власти Кыргызстана немедленно освободить узбекского журналиста. «В случае выдачи Ташкенту Абдуллаев может быть подвергнут пыткам, и поэтому Генпрокуратура КР должна отказать надзорному органу Узбекистана в экстрадиции журналиста», – говорится в распространенном 12 августа заявлении директора HRW по Европе и Центральной Азии Хью Вильямсона.

Журналист был задержан сотрудниками кыргызстанских спецслужб вечером 9 августа в одном из бишкекских кафе. В ГКНБ КР сообщили, что Бобомурода Абдуллаева задержали по запросу узбекской стороны в соответствии с Минской конвенцией «О правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам» от 1993 года. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бобомурода Абдуллаева в Ташкент.

10 августа Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о заключении под стражу на один месяц узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева. Согласно решению суда, до 8 сентября узбекский журналист будет находится в СИЗО ГКНБ Кыргызстана.

В понедельник при входе в здание Первомайского районного суда журналист Бобомурод Абдуллаев, отвечая на вопросы местных журналистов, заявил, узбекские власти обвиняют его в публикации в соцсетях материалов под псевдонимом Кора Мерган (Черный стрелок), в которых речь идет о конфликте и коррупции внутри первой семьи страны, а также о деяниях, якобы совершенных президентом Шавкатом Мирзиеевым в период его пребывания на посту премьер-министра и в должности главы (хокима) Джизакской области. Однако даже после задержания Бобомурода Абдуллаева в Телеграм-канале продолжают выходить публикации за подписью Кора Мерган.

Напомним, 26 июля Абдуллаев обнародовал свое видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к материалам, публикуемым под псевдонимом Кора Мерган.

По данным адвокатов, журналист Бобомурод Абдуллаев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 («Посягательство на Президента Республики Узбекистан») и 159 («Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан») УК Узбекистана.

Днем ранее такие международные организации, как Amnesty International, Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), Civil Rights Defenders, International Partnership for Human Rights (IPHR), Freedom House, Freedom Now, Norwegian Helsinki Committee (NHC) и RSF обратились к властям Кыргызстана с требованием освободить узбекского журналиста. В совместном заявлении этих организаций было отмечено, что обвинения против Бобомурода Абдуллаева «сфабрикованы», и в случае его принудительного возвращения в Узбекистан ему грозят пытки и тюремное заключение сроком до 20 лет.

Кроме того, базирующийся в Нью-Йорке «Комитет по защите журналистов» (Committee to Protect Journalists) предупредил официальный Бишкек о последствиях экстрадиции независимого журналиста в Узбекистан, где он уже был подвергнут пыткам со стороны местных спецслужб.

Посол США в Узбекистане также выразил обеспокоенность судьбой Бобомурода Абдуллаева, добавив, что «посольство внимательно следит за делом журналиста».

Источник: Азаттык