Особенности национальных выборов

Выборы по кыргызски — это нечто особенное.

Обращает на себя внимание, что отечественный политический бомонд, когда принимает те или иные решения, просто не понимает их истинных смыслов. В чем польза и вред? Зачем и почему? В этом наше самое главное отличие от избирателей из развитых стран, которые заведомо знают (это результат долговременной выучки) к чему приведет лично для него и для страны правление той или иной партии. Что от них ждать, т.к. партии все время меняются местами, в этом созыве у власти социалисты, в другом — консерваторы, в третьем — либералы? Если социалисты у власти, значит будет больше социальных программ, будут расти пенсии, зарплаты, разные льготы, снижаться налоги, богатые будут платить больше и т.д. Если либералы, будет расти экономика, создаваться рабочие места, в страну потекут инвестиции, у страны появятся много денег. Но либералы считают, что нельзя развращать население непомерными благами, всем нужно кропотливо работать… Социалисты тратят деньги, а либералы их зарабатывают. Когда избиратель устает пахать, на выборах он отдает голос социалистам и до следующих выборов отдыхает. А когда деньги кончаются, выбирают либералов, которые снова наполняют казну, но сокращают социалку. Избиратель всегда думает, как ему выгодно сейчас проголосовать, т.е. от выборов зависит его дальнейшая жизнь, планы на будущее.

Консерваторы в экономической политике больше похожи на либералов, но они будут нажимать на духовность, нравственность, религию, этику, образование и культуру. В таком взаимодействии партий сила многопартийного парламента, эффективность партийной избирательной системы. Отсюда возникает партийный электорат и электоральные предпочтения. У нас же электората нет, партий нет, а избиратели вынуждены все время выбирать «кота в мешке» или гадать на «кофейные гущи». Хотя уже давно есть все эти современные наработки, которыми мы не хотим воспользоваться. закрепляя нашу отсталость и бедность.

Первое отличие — наши избиратели не связывают с выборами свое будущее. Выборы для них той, праздник, где одни кормят и раздают обещания, другие отдают свои голоса. В основном по принципу родства, принадлежности к одному клану, землячеству. Выбирают всегда своих. В развитых странах давно выбирают лучших. Поняли, что лучшие лучше своих, от них больше пользы. Поэтому выборы у нас являются имитацией свободных выборов, где население выполняет роль статиста. А выборы фиксируют то, о чем договорились кланы. Если не договорятся, то между кланами будет жаркая схватка. Поэтому каждый кандидат едет на свою малую родину окучивать своих. А в парламент попадают не лидеры национального масштаба, известные на всю страну политики, а всякая мелочь.

Второе отличие – выборы это торг между различными «партиями». У них там за бугром делят только министерские портфели и все, баста. У нас делят все вплоть до айыл-окмоту, акимиатов и заводов. У них муниципальную власть делят после местных выборов.

Третье отличие — на выборах, как правило, участвуют много партий. Мотивы некоторых трудно объяснить. В демократических странах на выборы идут уже известные, раскрученные партии , т.к. у неизвестных нет шансов победить. У нас неизвестные партии без выборов становятся фаворитами, потому что они «проправительственные». Последнее является гарантией их прохождения в парламент. 5-6 созыв ЖК оказался по составу олигархическим, которые не дремали зря. Они на пути новых партий понаставили такие барьеры, которые не обойти — отвели мало времени для агитации. Установили непомерно высокие размеры денежного залога, партийного фонда, высокий проходной барьер. Поэтому эти барьеры надо убирать, иначе это грозит дальнейшей олигархизацией власти.

Вообще странно, апрельскую «революцию» делали «демократы», а депутатами оказались олигархи.

В развитых странах залог устанавливают с целью соблюдения принципа равенства претендентов. Ведь понятно, чем больше денег на выборы тратит партия, тем у нее больше шансов выиграть выборы.

Но партия должна побеждать соперников не только деньгами, но и мозгами, речами, интеллектом, программами, своей работой, заслугами перед страной, морально-нравственными устоями, сердоболием, милосердием и т.д. Иначе бы у власти всегда была олигархия – худшая форма власти. Поэтому в развитых странах избиратели не голосуют за супербогатых.

Наши партии сами финансируют свои выборы, это их собственное дело, заботы. Связи с населением у них носят не систематический характер. В основном через агитаторов… В развитых странах партии вовлекают в сбор денег население. Делают этот процесс общим делом, а не личной заботой партии, во время которого убеждаются, а стоит ли игра свеч? Если есть сильная поддержка, идут решительно вперед, если нет, работают над ошибками и готовятся к следующим выборам.

Четвертое отличие – наши партии не укрупняются и не обьединяются. Часто из-за личных амбиций и непонимания, что вместе они могут стать сильнее. Партиям нужна сильная мотивация, чтобы действовать решительно и эффективно. Победить действующую власть, у которой много ресурсов, будет нелегко. Поэтому претенденты должны отбросить свои амбиции и быть гибче ради достижения победы.

Вот, как теперь кыргызстанцам сделать осознанный выбор между 43 партиями?

И еще одна особенность выборов. Там избиратели выбирают лидеров, которые знают путь, поведут людей по этому пути, к процветанию, благополучию и безопасности. Депутат это лидер, который в любой момент может стать лидером региона, возглавить министерство, правительство и даже государство. У нас же выбирают «слуг народа», которые таковыми после выборов, по вышеуказанным причинам, не становятся. И совсем непригодны для управления.

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Источник: Элгезит