Иса Омуркулов станет спикером, Акылбек Жапаров – премьер-министром?

По правде говоря, оба достойны таких должностей, являются опытными политиками.
Участвующие в парламентских выборах от партии «Мекеним Кыргызстан» Иса Омуркулов мечтает о должности спикера Жогорку Кенеша, а Акылбек Жапаров намеревается стать главой правительства. По правде говоря, оба достойны таких должностей, являются опытными политиками. Тем не менее заранее что-то спрогнозировать тяжело. Победившая команда будет формировать коалицию. Реальные прогнозы показывают, что ведомая Райымом Матраимовым партия «Мекеним Кыргызстан» получит чуть более 50 мандатов. Достижение поддержки большинства избирателей и есть успех, не так ли?
Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 4
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