Ташболот Балтабаев, общественный деятель: «Тех, кто постоянно прыгает из одной партию в другую, будем воспринимать как политических беглецов или предателей»

Объединения, обновления, переход в новую партию нужно воспринимать как дезертирство.

— Какого вы мнения о кандидатах, которые прыгают из одной партии в другую? Встречаются ли такие явления и в других странах?

— И до этого были случаи, когда партии сходились или расходились. Это будет продолжаться. Наше выборное законодательство это допускает. Была бы моя воля, я бы это запретил. Потому что с 2010 года мы не устаем повторять, что выбрали парламентскую систему правления. Сегодня тридцать молодцев, которые пришли от партии «А», полным составом выходят из партии и уходят в партию «Б». Это полная дискредитация парламентских принципов. Такими темпами мы не укрепим взятый курс на парламентаризм. Только разрушим. Поэтому это очень принципиальный вопрос. В качестве примера парламентской страны мы можем взять Англию. Там есть либеральная, консервативная и другие партии. Члены либеральной партии никогда не изменят свою позицию и не перейдут в другую партию. Если у партии не идут дела, если она не добивается успеха и теряет доверие, то в первую очередь вносятся изменения в программу партии, сменяется лидер. А у нас в составе партии «А» обещают свернуть горы, но через пять лет сбегают в другую партию.

Объединения, обновления, переход в новую партию нужно воспринимать как дезертирство. Таких людей нужно воспринимать как политических беглецов и предателей. Если партия тебе уже не нравится – сделай официальное заявление. Нужно открыто выйти из партии, сказав: «Деятельность и программа партии не соответствуют моим взглядам. В связи с этим ухожу». На протяжении пяти лет работали по мандату одной партии, а через пять лет молча оказались членами другой партии. Старые лица объединяются со словами: «Вот теперь вас осчастливим». Такого быть не должно. Поэтому подобные вещи я воспринимаю как очень плохие вещи в кыргызском парламентаризме.

Источник: газета «Азия news» №22 от 13.08.2020 / стр. 3