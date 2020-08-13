(Видео) Артур Цветков извинился перед кыргызстанцем

«Спасибо нашему народу! Мы поверили в то, что нас не оставят», - поблагодарил соотечественников повар

Российский ведущий Артур Цветков извинился перед Манапом - поваром из Кыргызстана, которому сначала пригрозил депортацией в ответ на просьбу надеть маску. Об этом на своей странице в соцсети сообщил кыргызстанский предприниматель в Москве Марсель Салахунов, который встретился с кыргызстанцем.

«Буквально недавно закончилась встреча Манапа и Артура Цветкова. К счастью, все закончилось благополучно. Артур Цветков извинился перед Манапом за свое поведение и сказанные слова, извинился перед кыргызским народом. Манап тоже со своей стороны извинился перед ним за свое эмоциональное поведение», - сказал предприниматель.

Повар поблагодарил соотечественников за поддержку.

«Отдельная благодарность Ассоль Молдокматовой. Без вас ничего бы не получилось. Распространяя видео, мы не думали, что оно достигнет таких масштабов. Спасибо нашему народу, представителям шоу-бизнеса, посольству! Вы подняли наш дух. Мы поверили в то, что нас не оставят (в беде, - прим. ред.)», - сказал кыргызстанец.

Напомним, недавно в одной из точек общепита в Москве ведущий Артур Цветков пригрозил депортацией повару из Кыргызстана в ответ на просьбу надеть маску, спущенную на подбородок.

В защиту кыргызстанца выступили известные отечественные общественные деятели и представители шоу-бизнеса. Кроме того, поведение ведущего осудила руководитель телеканала «МТВ Россия».

Источник: vesti.kg