Мэрия о здании «Оберега»: Такое решение приняли в связи с острой необходимостью

«Оберег» продолжает работать в помещении на улице Гапара Айтиева, все так же на льготной основе»

Передачу здания реабилитационного центра «Оберег» МТУ №13 прокомментировали в мэрии Бишкека.

Более 15 лет назад муниципалитет предоставил реабилитационному центру «Оберег» нежилое помещение общей площадью 152,2 квадратных метров на улице Васильева, 95 на 100-процентно льготной основе.

В 2016 году центру выделили еще одно здание – бывшего детского сада на улице Гапара Айтиева, 2/1, в микрорайоне «Асанбай» площадью 634 квадратных метра, абсолютно безвозмездно, с условием, что предыдущее здание будет возвращено муниципалитету для производственных нужд города.

С 2016 года в пользовании РЦ «Оберег» было два нежилых помещения.

«Столичный муниципалитет бесплатно предоставлял пространство детям, - отметили там. - При этом в очереди на получение нежилых помещений на льготных условиях находится 23 физических и юридических лица и постоянно поступают обращения о выделении пространства».

Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией в столице здание на улице Васильева, 95 не функционирует и пустует.

«А сотрудники МТУ №13, к сожалению, вынуждены работать в полевых условиях, в металлических контейнерах, - продолжают в мэрии. - Тысячи жителей близлежащих жилмассивов нуждаются в помощи: получают регистрацию для получения медицинских и образовательных услуг, оформляют документы на получение пособий и помощи для подготовке к зиме.

Именно в связи с острой производственной необходимостью на комиссии по муниципальному имуществу приняли коллегиальное решение предоставить МТУ №13 нежилое помещение на улице Васильева, 95».

В городской администрации подчеркнули, что РЦ «Оберег» продолжает свою деятельность в помещении площадью 634 квадратных метра на улице Гапара Айтиева 2/1, все так же на льготной основе.

Пресс-служба мэрии Бишкека

Источник: vesti.kg