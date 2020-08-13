В Кыргызстане задержали гражданина Турции, которого разыскивал Интерпол за педофилию и незаконное лишение свободы

В Кыргызстане задержали гражданина Турции, который находился в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудниками НЦБ Интерпола МВД КР задержан гражданин Турции Ч.О., 1988 года рождения, который разыскивался правоохранительными органами Турецкой Республики по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним и незаконном лишении свободы.

Задержанный доставлен в следственную службу ГУВД города Бишкек.

По данным МВД, преступление гражданином Турции было совершено в 2011 году, а в розыск по линии Интерпола мужчину объявили в 2020 году.

Также в ведомстве сообщили, что в Кыргызстане нашли без вести пропавшего гражданина Турции Х.Ч.,1958 г.р., который разыскивался по линии МОУП — Интерпол с 2010 года по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики.

По предварительным данным мужчина прибыл в Кыргызстан в

2005 году и проживал с тех пор в разных местах.

Источник: Элгезит