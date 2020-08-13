(Видео) Ассоль Молдокматова обратилась к главе МИД Кыргызстана по поводу конфликта кыргызстанца с Цветковым

Она также обратилась к российскому ведущему: «Артур! Видимо, вас не научили культуре, этике!

Общественный деятель Ассоль Молдокматова 13 августа обратилась к министру иностранных дел Чингизу Айдарбекову по поводу конфликта, произошедшего в Москве. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Уверена, что МИД КР не оставит без внимания подобные не толерантные действия со стороны телеведущего Цветкова , оскорбления в адрес кыргызстанца», – пишет Молдокматова.

Она также обратилась к российскому ведущему: «Артур! Видимо, вас не научили культуре, этике! Мы кыргызстанцев в обиду не дадим! И не вам решать, когда и куда направляться гражданам КР! Вы сделали себе антипиар и эта эпопея не завершится, пока от вас не поступят извинения , так что своевременно найдите в себе силы и решительность для того, чтобы извиниться перед народом Кыргызстана!».

Источник: reporter.kg