Только у нас возможен такой абсурд

Изменивший имя на Даниила Урицкого Данияр Усенов является крупным инвестором в Беларуси в глазах диктатора Лукашенко.
Его жена Динара Исаева на протяжении десяти лет здесь находится в рядах депутатов-«рыб». Временами она выделяет по сто тысяч сомов сиротам, вдовам, нуждающимся, хочет показать себя меценатом. Только у нас возможно такое. Муж обвиняется в тяжких преступлениях и находится в розыске. А жена на протяжении 10 лет является депутатом в ЖК. Разве это не абсурд? Не удивляйтесь, если Исаева вновь станет кандидатом от какой-то партии, так как ей деньги некуда девать.
Источник: газета «Багыт.kg» №16 от 13.08.2020 / стр. 3
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