Дуйшебаев хочет стать депутатом?

Генерал Дуйшебаев давно вступил в партию «Кыргызстан» и чувствует себя великолепно.

Вроде как старается стать депутатом от этой партии. Ошивается у штаба упомянутой партии, разбрасывается нажитым имуществом, деньгами, чтобы получить долгожданный мандат. Кажется, богатства у этого человека неиссякаемые. Потому что многие СМИ писали, подкрепив доказательствами о том, что после 2010 года, возглавив ГКНБ, он превратился в мультимиллионера. Но власти не приняли меры в отношении него. А народ все знает.

Источник: газета «Багыт.kg» №16 от 13.08.2020 / стр. 3