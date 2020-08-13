Бакытбек Дюшембиев освобожден от должности главы «Бишкекводоканала»

Освобожден от должности начальник производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) «Бишкекводоканал» Бакытбек Дюшембиев .
Как сообщает пресс-служба мэрии, он написал заявление по собственному желанию.
В команде мэрии он проработал более 10 лет, долгое время служил городу на позиции вице-мэра, курировал сферу градостроительства.
Обязанности начальника горводоканала временно возложены на его заместителя Мурадина Сейдалиева. А на должность замначальника управления назначен Марат Джумабаев, ранее он возглавлял муниципальное предприятие «Бишкекпекарня».
Городскую пекарню возглавил уже экс-глава Бишкекского агентства ритуальных услуг Аскербек Алиев.
Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Азиз Суракматов.
Источник: reporter.kg
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