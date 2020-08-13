Российский телеведущий прокомментировал конфликт с кыргызстанцем

По его словам, у него уже попросил прощения владелец закусочной, расположенной в Москве.

Телеведущий Артур Цветков прокомментировал конфликт с гражданином Кыргызстана. Он опубликовал обращение на страничке в социальных сетях.

По его словам, у него уже попросил прощения владелец закусочной, расположенной в Москве. А конфликт возник между ним и поваром.

«Повар не имеет права разговаривать с гостями, он должен быть на своем рабочем месте. Вы можете говорить и писать что хотите. У медали две стороны, я останусь при своем мнении», — пишет Цветков.

Он добавил, что 13 августа встретится с участниками конфликта.

Источник: Баракелде