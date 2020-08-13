(Видео) Самат Долотбаков - Артуру Цветкову: Призываю вас извиниться перед кыргызстанцами

Певец отметил, что ведущий не дорос до уровня публичного человека

Отечественный певец Самат Долотбаков обратился к российскому ведущему, угрожавшему повару-кыргызстанцу депортацией. Он разместил видеообращение на своей странице в Facebook.

«Неуважаемый Артур Цветков, мое видеообращение адресовано вам. Как и вы, я являюсь представителем сферы культуры. Но в отличие от вас, я, наверное, более культурный человек. Я не веду себя так в общественных местах. Сегодня мы, кыргызстанцы, увидели очень неприятную картину с вашим участием.

Ваши слова: «А знаешь ли ты меня?» - доказывают, что вы не доросли до уровня публичного человека. Почему я к вам обращаюсь на «вы»? Потому что мы, кыргызы, как минимум уважаем возраст. Не вам учить нас, как обращаться.

Когда пришли полицейские, наш соотечественник очень спокойно, уверенно рассказывает им хронологию событий. На заднем фоне вы ведете себя абсолютно неадекватно - тычете, материтесь, орете и истерите. Я извиняюсь, но как последняя баба (повел себя, - прим. ред.). И вы себя называете публичным человеком?

Вы очень громко сказали: «Да я тебя депортирую!». Кто вы такой? Вы взяли на себя роль Федеральной миграционной службы? Мне очень жаль, что культурные люди ведут себя так. Я призываю вас публично извиниться — во-первых, перед этим человеком, во-вторых, перед всеми кыргызстанцами», - сказал Долотбаков.

Напомним, накануне стало известно о том, что в одной из точек общепита в Москве российский ведущий Артур Цветков пригрозил депортацией повару из Кыргызстана в ответ на просьбу надеть маску, спущенную на подбородок.

Источник: vesti.kg