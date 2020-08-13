За сутки от коронавируса и пневмонии скончались 3 человека

Всего с начала эпидемии умерли 1487 человек.

В Кыргызстане за сутки от корронавируса и пневмонии скончались 3 человека. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев 13 августа на брифинге по коронавирусу.

Случаси смерти зарегистрированы:

- Баткенская область — 1;

- Бишкек — 1;

- Ошская область — 1.

Всего с начала эпидемии умерли 1487 человек. Из них 261 случай лабораторно подтвержденный, 1218 — клинико-эпидемиологически.

Источник: zdorovie.akipress.org