На утро 13 августа выявлены 310 новых случаев коронавируса. Всего — 41 069

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 069.

В Кыргызстане на утро 13 августа выявлены 310 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге по коронавирусу.

Из новых случаев 75 подтверждены лабораторно, 235 – клинико-эпидемиологически.

- Бишкек – 99

- Иссык-Кульская область – 55

- Жалал-Абадская область – 54

- Ошская область – 35

- Баткенская область – 19

- Ош – 16

- Чуйская область – 15

- Таласская область – 9

- Нарынская область – 8

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 069.

Источник: zdorovie.akipress.org