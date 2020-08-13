На утро 13 августа выявлены 310 новых случаев коронавируса. Всего — 41 069

Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 069.
В Кыргызстане на утро 13 августа выявлены 310 новых случаев коронавируса и пневмонии, сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев на брифинге по коронавирусу.
Из новых случаев 75 подтверждены лабораторно, 235 – клинико-эпидемиологически.
- Бишкек – 99
- Иссык-Кульская область – 55
- Жалал-Абадская область – 54
- Ошская область – 35
- Баткенская область – 19
- Ош – 16
- Чуйская область – 15
- Таласская область – 9
- Нарынская область – 8
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 41 069.
Источник: zdorovie.akipress.org
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