На улице Ибраимова мэрия планирует внедрить электронный паркинг. Как это будет работать?

В Бишкеке на улице Ибраимова муниципалитет планирует внедрить электронный паркинг.

Об этом во время брифинга мэрии сообщил глава муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Вахтанг Алаков.

Отмечается, что это будет пилотный проект, в ходе его реализации будут применена тайминговая система. То есть, после того как автомобиль припарковался фиксируется его госномер и время, когда приехал и уехал.

Если проект покажет себя с хорошей стороны, то такие тайминговые парковки будут установлены близ торговых центров, рынков и в тех районах где наблюдается большое скопление автомашин. При этом оплата будет начисляться за каждый час.

Источник: media-center.kg