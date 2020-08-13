На улице Ибраимова мэрия планирует внедрить электронный паркинг. Как это будет работать?

В Бишкеке на улице Ибраимова муниципалитет планирует внедрить электронный паркинг.
Об этом во время брифинга мэрии сообщил глава муниципального предприятия «Бишкекские парковки и стоянки» Вахтанг Алаков.
Отмечается, что это будет пилотный проект, в ходе его реализации будут применена тайминговая система. То есть, после того как автомобиль припарковался фиксируется его госномер и время, когда приехал и уехал.
Если проект покажет себя с хорошей стороны, то такие тайминговые парковки будут установлены близ торговых центров, рынков и в тех районах где наблюдается большое скопление автомашин. При этом оплата будет начисляться за каждый час.
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!