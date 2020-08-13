Акиму Сокулукского района Чуйской области объявлен выговор

Главе государственной администрации Сокулукского района Чуйской области Асылбеку Сатывалдиеву объявлен выговор.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства.

Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений Республиканского оперативного штаба, что привело к задержке положенных компенсационных выплат медицинским сотрудникам Сокулукского района, работающим с больными с COVID-19.

Напомним, ранее премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба поручил рассмотреть данный вопрос и принять меры дисциплинарного характера в отношении ответственных лиц, допустивших задержку дополнительныхкомпенсационных выплат медицинским сотрудникам.

Источник: reporter.kg