Акиму Сокулукского района Чуйской области объявлен выговор

Главе государственной администрации Сокулукского района Чуйской области Асылбеку Сатывалдиеву объявлен выговор.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба правительства.
Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и недостаточный контроль за исполнением решений Республиканского оперативного штаба, что привело к задержке положенных компенсационных выплат медицинским сотрудникам Сокулукского района, работающим с больными с COVID-19.
Напомним, ранее премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба поручил рассмотреть данный вопрос и принять меры дисциплинарного характера в отношении ответственных лиц, допустивших задержку дополнительныхкомпенсационных выплат медицинским сотрудникам.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!