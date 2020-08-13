Чыпалак баатыр: «Партии донимают, говорят – присоединяйся к нам»

Но он заявил, что не вступит в партию, призвал и других не присоединяться к партиям и быть патриотами.

Прославившийся среди народа как Чыпалак баатыр Зарылбек Аликенов пишет, что к нему поступают предложения от партий участвовать в парламентских выборах.

Но он заявил, что не вступит в партию, призвал и других не присоединяться к партиям и быть патриотами.

«Уже достали политики лапшагоны, партии. Постоянно звонят, приглашают в офис, на чай. Говорят, чтобы я присоединился к ним, что их партия лучшая и многое сделает. Хитрят. Давайте не будем верить таким лжецам, партиям, будем патриотами», — пишет Аликенов.