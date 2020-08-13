В Минэкономики рассказали о преимуществах электронной счет-фактуры и как она работает

С 1 июля 2020 года в Кыргызстане внедрена информационная система «Электронная счет-фактура».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Согласно постановлению правительства от 19 июня 2020 года №343, применение электронной счет-фактуры обязательно для налогоплательщика НДС и налогоплательщика, осуществляющего импорт и/или экспорт товаров. Серии и номера счетов-фактур, присвоенные ранее, можно признать недействительными в налоговых органах по месту налоговой регистрации до 25 августа текущего года.



Как рассказали в Министерстве экономики, несомненным преимуществом электронного счета-фактуры (ЭСФ) является его оперативность. Если раньше пересылка оригинальных (бумажных) счетов-фактур в другой регион занимала значительное время (дни, а то и недели), теперь на это у налогоплательщика будут уходить буквально считанные минуты.

Кроме того, обмен электронными счетами-фактурами и другими документами позволит организациям перейти на безбумажную форму работы, что, в свою очередь, приведет к уменьшению как минимум двух статей затрат – канцелярских и почтовых расходов. Бесспорным преимуществом данного способа обмена документами является и возможность избежать ряда ошибок, допускаемых при оформлении счетов-фактур.

«Изначально, еще на этапе пилотирования ЭСФ, для данной системы ставилась главная задача — создать благоприятные условия субъектам предпринимательства, обеспечение налогоплательщиков современными правилами налогообложения.

Пилотирование системы «Электронная счет-фактура» было начато в июле прошлого года. С момента запуска пилота налоговая служба проводила неоднократные встречи и совместные тестирования с инициативной группой налогоплательщиков, в состав которой вошли крупные налогоплательщики, непосредственно заинтересованные в честной конкуренции, основанной на равных условиях налогообложения. По данным ГНС, в пилотном проекте приняли участие более 3 тысяч компаний, на данный момент все они успешно применяют ЭСФ», — отметили в ведомстве.

С момента запуска системы ЭСФ в ней прошли регистрацию и начали свою деятельность более 8 тысяч налогоплательщиков и оформлено около 260 тысяч СФ на общую сумму оборота 25 млрд сомов. При этом процесс регистрации проходил полностью в режиме онлайн и не потребовал ни единого посещения налоговых органов со стороны налогоплательщиков. Тем не менее, программный продукт ГНС выдержал повышенную нагрузку.

Для того чтобы начать применение электронных счетов-фактур, необходимо зайти на портал esf.salyk.kg, подать подписанное электронной подписью онлайн-заявление на регистрацию в информационной системе, после чего можно пользоваться электронными счетами-фактурами.

Плюсами электронных счетов-фактур также является уменьшение контакта налогоплательщика с сотрудниками налоговых органов, что призвано снизить коррупционные проявления, а также создание электронного документооборота и возможности автоматической подготовки предварительной налоговой отчетности.



Кроме того, внедрение данной системы важно для минимизация препятствий по экспорту товаров в государства-члены Евразийского экономического союза. Поскольку выработку цифровых решений невозможно осуществить, не имея механизма взаимного признания электронных счетов-фактур. Разрешение этого вопроса важно как с точки зрения целого ряда инициатив ЕАЭС, так и в плане прослеживаемости товаров.

Электронная счет-фактура (ЭСФ) имеет ряд преимуществ по сравнению с бумажным документом:

Юридическая значимость: каждая счет-фактура подписывается электронной подписью;

Защита информации: работа в системе осуществляется по защищенным каналам, с использованием средств криптографической защиты;

Доступность: система «ЭСФ» функционирует 24/7;

Простота использования: в системе реализован достаточно простой и понятный интерфейс;

Интеграция: система «ЭСФ» может принимать файлы, выгруженные из учетных бухгалтерских систем налогоплательщиков, и выгружать данные для обратной загрузки;

Снижение количества ошибок, допускаемых при составлении счетов-фактур;

Быстрая доставка счета контрагенту, то есть адресату, не покидая систему «ЭСФ», если последний также пользуется данной системой.

Внедрение электронной счет-фактуры было также озвучено 19 июня Кубатбеком Бороновым на его первом совещании в должности премьер-министра с руководителями государственных органов как одно из 11 приоритетных направлений работы правительства в текущем году.

Было отмечено, что внедрение электронных счетов-фактур положительно скажется на доходной части государственного бюджета, поскольку появятся современные инструменты налогового администрирования. Улучшение правил исполнения налоговых обязательств послужит фактором улучшения бизнес-среды, развития экономики и повышения привлекательности республики для инвесторов. Улучшатся условия ведения бизнеса в Кыргызстане, поскольку повысится конкурентоспособность добросовестных налогоплательщиков.

Источник: Элгезит