Следователя ОВД Токмока задержали с поличным при получении взятки

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД города Токмок.
Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.
По ее данным, 11 августа сотрудниками ГСБЭП при участии СВР МВД КР при получении взятки в размере 30 тысяч сомов с поличным был задержан следователь следственного отдела ОВД города Токмок К.И.
Установлено, что задержанный вымогал деньги за прекращение уголовного дела.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В настоящее время ведется досудебное производство.
Источник: Элгезит
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