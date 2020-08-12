Следователя ОВД Токмока задержали с поличным при получении взятки

По факту вымогательства взятки задержан следователь ОВД города Токмок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

По ее данным, 11 августа сотрудниками ГСБЭП при участии СВР МВД КР при получении взятки в размере 30 тысяч сомов с поличным был задержан следователь следственного отдела ОВД города Токмок К.И.

Установлено, что задержанный вымогал деньги за прекращение уголовного дела.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 326 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В настоящее время ведется досудебное производство.

Источник: Элгезит