(Видео) «Пневмония лечится 1,5-2 месяца». Инфекционист Дильшад Мамажанов рассказал о реабилитации после COVID-19

Заведующий инфекционным отделением Ноокатской территориальной больницы Дильшад Мамажанов рассказал о реабилитации после COVID-19.
По его словам, сейчас в Кыргызстане наблюдается некоторый спад заболеваемости коронавирусом. Однако все чаще к врачам обращаются граждане с осложнениями в виде пневмонии.
Он отметил, что пневмония лечится минимум 1,5-2 месяца. «Ко мне обращаются пациенты, у которых было поражено 20% легких, была высокая температура и другие симптомы. Они проходили курс лечения, после которого симптомы уходили. Но когда они делали повторный снимок, оказывалось, что поражено уже 50% легких. Это говорит о том, что у человека просто сбили температуру, а процесс реабилитации упустили», — сказал Дильшад Мамажанов.
Он добавил, что для полного выздоровления необходимо правильно провести реабилитацию и восстановить организм, а не приступать к обычной жизни как только уходят симптомы. «Поэтому витаминизированная и реабилитационная терапия должны длиться минимум 1,5-2 месяца», — подчеркнул инфекционист.
Источник: Элгезит
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