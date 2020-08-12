Кто получил мандат, который не позволит написать даже один закон?

К слову, больше интереса должна вызывать сама личность Сталбека Молдалиева.
Счастливчик. Он получил мандат, пока народ не может даже попасть в партийные списки, не говоря о мандате. Удивлены? В парламенте Кыргызстана появился новый депутат. Экс-спикер Чыныбай Турсунбеков скончался от пневмонии и на его место пришел бизнесмен Сталбек Молдалиев. Не спорим, настала его очередь. Но что даст ему мандат, когда парламенту осталось работать чуть больше месяца, какой закон он успеет написать? Уж лучше бы не было такого мандата, ведь с ним максимум можно успеть вздремнуть на заседании и уехать домой.
К слову, больше интереса должна вызывать сама личность Сталбека Молдалиева. Он частный предприниматель. Сообщается, что он владеет текстильным предприятием. Наверное, хорошо заплатил СДПК. Ведь этот человек хорош в том, чтобы передавать деньги. Если помните, Нариман Тюлеев и Атамбаев оказались в одном самолете и у Атамбаева тогда попросили вернуть долг, который он взял у отца Тюлеева. Тогда Атамбаев сказал, что не видел этих денег и сказал: «Нужно уточнить у Сталбека Молдалиева». В общем, не простой это был человек.
Источник: газета «Факты.kg» №16 от 11.06.2020 / стр. 2
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