«Мекенчил» проведет курултай

13 августа в Бишкеке политическая партия «Мекенчил» во главе с Камчыбеком Ташиевым проведет курултай.

Для многих непонятно, какую цель преследует Камчыбек Ташиев, решивший вывести на выборы партию своего друга С. Жапарова. Неизвестно, кто вступает в эту партию, кто состоит в ее списке, каково финансовое положение. Штаб работает, но не снабжает полноценной информацией, создается информационный вакуум. Наверное, все ответы будут получены в ходе курултая партии. Когда дело касается выборов, К. Ташиеву везет. Он поспособствовал победе сначала «Ата Журта», затем и «Республики – Ата Журт». Наверное, и на этот раз он держит в уме план «икс»?

Источник: газета «Майдан.kg» №26 от 12.08.2020 / стр. 1