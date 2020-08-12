Американцы не верят в русскую вакцину. Ситуация с ковидом в ЦА и мире. Тренды к утру 11 августа

Темпы распространения коронавирусной инфекции остаются высокими.

ВОЗ собрала порядка 10 млрд. долларов для продвижения усилий по разработке, приобретению и распространению вакцины против Sarc-Cov-2. Об этом пишет Podrobno.uz.

Однако, со слов гендиректора ВОЗ Т.Гебрейесуса, только на вакцины потребуется более 100 млрд. долл. Вместе с тем заявление Т.Гебрейесуса о "проблесках надежды", сделанное 10 августа на брифинге, подтверждается увеличением ежедневного прироста выздоровевших до рекордных 322 тыс. чел. В целом доля выздоровевших лиц превысило 13,4 млн. чел. и достигло 65% от общего количества инфицированных.

В то же время по-прежнему тревожная ситуация сохраняется в США, Бразилии, Индии, России, ЮАР, на которые приходится 59,5% от общего числа зараженных в мире.

При этом лидером по количеству ежедневного роста является Индия, где за минувшие сутки выявлено более 61 тыс. новых зараженных. Накануне наибольшее число смертностей зафиксировано в США – 1557. Высокий уровень летальных исходов также сохраняется в Бразилии, Мексике и Индии.

В странах Центральной Азии за последние сутки выявлено 1 922 новых случаев заражения, общее количество инфицированных таким образом достигло 217 742, что составляет 1,07% от общей мировой статистики выявленных случаев. Доля выздоровевших составляет 163 594 чел. (75,1% от общего количества зараженных в регионе). Число летальных случаев выросло до 4 360 (0,02%).

1. Статистика

Согласно данным Worldometers, на утро 12 августа общее число заболевших в мире составляет 20 млн. 514,4 тыс.чел., скончались 745,7 тыс.

Наиболее инфицированные страны: США – 5 млн. 305,9 тыс., Бразилия – 3 млн. 112,3 тыс. и Индия – 2 млн. 328,4 тыс.

По числу смертельных случаев: В США – 167 749 летальных исходов, Бразилии – 103 099, Мексике – 53 929, Великобритании – 46 628 и Индии – 46 188.

К утру 12 августа общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 13 434 416 чел. – 65,4 % всех зараженных. На утро 11 августа данный процент составлял 64,7, что свидетельствует о постепенном увеличении соотношения излечившихся к общему количеству заболевших коронавирусом.

В России общее число инфицированных достигло 897 599, выздоровели 703 175 пациентов, скончались – 15 131.

В Беларуси число зараженных – 69 005, вылечились 65 219, скончались 592 чел.

Ситуация в Центральной Азии

В Казахстане общее число больных составляет 100 164, выздоровели 73 702, скончались 1 269.

По данным Fergana.agency, в Казахстане не будут объединять статистику по коронавирусу и пневмонии с отрицательным ПЦР-анализом. Об этом заявил представитель Минздрава Б.Коджахметов. Однако ВОЗ приравняла пневмонию с отрицательным ПЦР-анализом в Казахстане к диагнозу коронавируса и на собственном сайте представляет объединенную статистику по республике, где общее количество случаев составляет 113,5 тыс.

Б.Кожахметов отметил, что «в настоящее время рост коронавирусной инфекции в Казахстане остановлен. Ситуация стабилизировалась и находится под полным контролем властей, системы здравоохранения». Представитель Минздрава заявил, что «критический период страна миновала».

К примеру, в Нур-Султане загруженность койко-мест инфекционных стационаров с начала июля снизилась с 99% до 18,5%. Из 16 стационаров 5 были закрыты, все пациенты выписаны. Количество вызовов скорой медпомощи по вопросам коронавирусной инфекции снизилось почти в 9,5 раза – с 500 в сутки до 53. Число больных с пневмонией в стационарах уменьшилось в 6 раз.

В Кыргызстане общее число зараженных достигло 40 455, выздоровели – 32 734, скончались – 1 478.

Премьер-министр страны К.Боронов на брифинге во вторник озвучил прогнозы аналитиков касательно максимального количества жителей республики, которые могут заболеть коронавирусом. По его словам, научно-консультативный экспертный совет страны отмечает, что в Кыргызстане заразятся коронавирусом в общей сложности около 4,2 млн. чел. Он также сообщил, что на данный момент примерно 67% жителей республики болеют бессимптомно или же не болеют, а еще около 466 тыс. кыргызстанцев переносят болезнь в легкой форме.

В Таджикистане – общее число больных – 7 871, выздоровели 6 653, скончались 63.

В Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В Афганистане всего зафиксировано – 37 269 случаев заражения, выздоровели 26 415, скончались 1 344.

В Узбекистане зарегистрировано – 31 983, случаев заражения, выздоровели 24 090, летальных исходов – 206.

2. Последние тенденции в мире

Глава ВОЗ Т.Гебрейесус подчеркнул, что на борьбу с пандемией не хватает миллиардов долл. По его словам, только на вакцины потребуется более 100 млрд. долл., и ВОЗ достигла лишь десяти процентов от этой суммы, сообщается на сайте Организации. Он отметил, что «следующие три месяца имеют решающее значение. Чтобы воспользоваться этим временным окном, необходимо увеличить инвестиции».

В то же время в Организации прокомментировали регистрацию вакцины в России. Представитель ВОЗ Ж.Барбоса заявил, что нужно получить больше данных о вакцине из РФ от коронавируса, чтобы рекомендовать ее. Он отметил, что в Организации поддерживают контакт с регулирующими органами России для получения информации по этому вопросу.

Ж.Барбоса добавил, что после получения всех необходимых данных ВОЗ перепроверит их с тем, чтобы убедиться, «не упустили ли что-либо из виду регулирующие органы» России. По его словам, «только после этого обзора можно будет говорить о том, что вакцина удовлетворяет всем требованиям ВОЗ, является безопасной и эффективной, сможет обеспечить защиту пациентов».

Он указал на обязательный процесс переквалификации вакцины, напомнив, что любая вакцина должна пройти вторую и третью фазы клинических испытаний для дальнейшего производства. Только так можно убедиться, что вакцина безопасна и эффективна.

В Италии число заражённых растёт девятый день подряд. 11 августа число подтвержденных носителей выросло на 412 (днем ранее – на 259). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 251 237. Количество заражённых растёт восьмой день подряд, и за это время оно увеличилось более чем на 1 тыс. Об этом сообщает Regnum.

В центре по приему мигрантов в итальянском Поццалло выявлена вспышка коронавируса. Заражены, по меньшей мере, 64 чел. Накануне сообщалось о массовом побеге мигрантов из этого центра. Во вторник помогать местным властям прибыли подразделения армии, в лагере и его окрестностях находятся 90 военнослужащих.

Национальная статистическая служба Великобритании (ons.gov.uk) опубликовала отчет о занятости в стране. Согласно данным, с начала пандемии более 730 тыс. британцев потеряли работу. Во II-м квартале число работающих британцев сократилось на 220 тыс. чел., что стало самым большим показателем по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. после глобального финансового кризиса.

В прошлом месяце работы лишились еще более 80 тыс. чел. Больше всего пострадали частично занятые и самозанятые британцы, а также лица старше 65 лет. При этом официальный уровень безработицы в стране продолжает оставаться почти на том же уровне, что и в предыдущие два года, составляя 3,9%.

3. Меры по разработке вакцин и препаратов от COVID-19, исследования ученых

В Индонезии приступили к финальной фазе испытаний китайской вакцины против COVID-19. Как сообщает Jakarta Post, в испытаниях китайской вакцины, произведенной компанией Sinovac Biotech, принимают участие около 1,6 тыс. добровольцев. Если в ходе испытаний будут подтверждены безопасность и эффективность вакцины, власти Индонезии намерены распространить в стране до 250 млн. доз вакцин от этой компании.

Тем временем ряд стран продолжают комментировать регистрацию в России «первой в мире вакцины» от коронавирусной инфекции. К примеру, министр здравоохранения и социальных служб США А.Азар в эфире телеканала ABC заявил, что Соединенные Штаты в разработке вакцины от нового коронавируса ставят в приоритет ее эффективность и безопасность, а не скорость разработки.

Как сообщает ТАСС, ранее старший советник президента США К.Конуэй выступила с утверждением, что Соединенные Штаты придерживаются «намного более строгих» стандартов в разработке вакцин, чем Россия.

Министерство здравоохранения Германии также отреагировало на это событие. Как передает Tagesschau, ФРГ не хочет использовать российскую вакцину, поскольку нет данных о качестве, эффективности и безопасности российской вакцины. Отмечается, что для утверждения вакцины в Европе требуется подтверждение фармацевтического качества и достаточные знания клинических испытаний, чтобы доказать ее эффективность и безопасность. Положительное соотношение риска и пользы от вещества должно быть продемонстрировано, прежде чем его можно будет использовать на широкой основе.

Предупреждает о поспешности одобрения вакцины и Институт Пауля Эрлиха. Президент данного учреждения К.Чичутек заявил, что даже в нынешней ситуации пандемии необходимо, чтобы все тесты и оценки проводились с такой же осторожностью, как и в случае с другими вакцинами. Он указал на отсутствие прозрачности и данных о безопасности и эффективности клинических испытаний на нескольких тысячах испытуемых. С его слов, к одобрению следует относиться с осторожностью.

4. Меры по минимизации последствий COVID-19 и выходу из карантина

По данным ТАСС, Еврокомиссия выделила 128 млн. евро на поддержку 23 проектов по борьбе с коронавирусом. Сообщается, что это часть тех средств в размере 1,4 млрд., которые Еврокомиссия выделила в рамках своего взноса на донорской конференции для сбора средств в рамках глобального ответа на пандемию. В проектах задействованы 347 групп исследователей из 40 государств, в т. ч. 34 группы ученых из 16 государств, не входящих в ЕС.

Данные проекты направлены на создание средств диагностики, лечения и вакцины, а также на изучение возможности более эффективного их промышленного производства, развитие медицинских технологий и цифровых средств для контроля распространения болезни.

11 августа МИД Германии призвал граждан отказаться от «несущественных поездок» в Мадрид и Каталонию в целом, сообщает агентство Reuters. Согласно заявлению немецкого МИДа, столица Испании и страна басков являются нежелательными регионами из-за нового всплеска заболеваемости COVID-19.

Во Франции заявили, что эпидемиологическая ситуация в стране меняется в худшую сторону. Как уточнил премьер-министр Ж.Кастекс, целый ряд департаментов уже находятся на уровне, после которого следует объявлять тревогу, сообщает Agence France-Presse. Отмечено, что каждый день регистрируется 2 тыс. новых случаев, тогда как три недели назад их была всего 1 тыс. Каждый день обнаруживается по 25 новых очагов инфицирования, тогда как три недели назад этот показатель составлял примерно 5 очагов.

Он сообщил, что в этой связи будут усилены меры по контролю ношения населением защитных масок с тем, чтобы сделать эту практику как можно более широкой. По словам премьера, префекты департаментов в самое ближайшее время получат от центральных властей соответствующее распоряжение.

Глава правительства также сообщил, что принято решение продлить до 30 октября запрет на проведение в стране общественных мероприятий с участием более 5 тыс. чел.

Власти Туниса ввели обязательный карантин для всех въезжающих из Франции, а также Бельгии и Исландии, сообщает агентство Синьхуа. Согласно заявлению, въезжающие туристы из трех стран должны будут также предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до поездки.

Обязательный карантин в Тунисе действует для въезжающих из многих стран мира, однако вышеуказанные государства ранее входили в «зеленую зону» по коронавирусу, и их граждане могли путешествовать в Тунис без ограничений.

Источник: Кабар