Эмильбек Каптагаев: «Давайте временно откажемся от бесед, чаепитий, шерине»…

Бишкек, "Саясат. kg". Если собраться, побыть вместе некоторое время, можно поспособствовать распространению инфекции.
«Стало очевидно, что основное место заражения коронавирусом – места скопления людей. Неважно, два человека, пять или тридцать-сорок. Если собраться, побыть вместе некоторое время, можно поспособствовать распространению инфекции. Поэтому для приостановления эпидемии возникает необходимость временно отказаться от встреч по 10-15 человек для бесед, чаепитий, шерине, не говоря о проведении массовых свадеб и похорон. Есть основные правила – носить маску, чаще мыть руки, не трогать лицо руками. Возникла необходимость добавить сюда еще одно правило – отказаться от посиделок. Тем не менее есть серьезная проблема, касающаяся такси, автобусов, бусиков. Не знаю, как с этим разобраться. Надо подумать», – пишет Эмильбек Каптагаев на своей страничке в соцсетях.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!