Эмильбек Каптагаев: «Давайте временно откажемся от бесед, чаепитий, шерине»…

Бишкек, "Саясат. kg". Если собраться, побыть вместе некоторое время, можно поспособствовать распространению инфекции.

«Стало очевидно, что основное место заражения коронавирусом – места скопления людей. Неважно, два человека, пять или тридцать-сорок. Если собраться, побыть вместе некоторое время, можно поспособствовать распространению инфекции. Поэтому для приостановления эпидемии возникает необходимость временно отказаться от встреч по 10-15 человек для бесед, чаепитий, шерине, не говоря о проведении массовых свадеб и похорон. Есть основные правила – носить маску, чаще мыть руки, не трогать лицо руками. Возникла необходимость добавить сюда еще одно правило – отказаться от посиделок. Тем не менее есть серьезная проблема, касающаяся такси, автобусов, бусиков. Не знаю, как с этим разобраться. Надо подумать», – пишет Эмильбек Каптагаев на своей страничке в соцсетях.