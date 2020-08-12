Судьба Чаткала плачевна – народ будет вынужден переселиться, если золотодобывающие компании не прекратят свою работу

Бишкек, "Саясат. kg". Нужно приостановить строительство хвостохранилищ этими фирмами, открыто проследить за тем, как они используют цианид.
В нынешнее время упомянутые фирмы близки к тому, чтобы разрушить Чаткал:
1. «ЗААВ ЧААРАТ»
2. «ВЕРТЕКС ГОЛД»
3. «ЭТИ БАКЫР».
Нужно приостановить строительство хвостохранилищ этими фирмами, открыто проследить за тем, как они используют цианид. В противном случае местное население в ближайшие годы будет вынуждено переселиться, собрав свои вещи и скотину. Подробную информацию обнародуем в ближайшие дни. Судьба Чаткала касается не только чаткальцев, не нужно забывать, что Чаткал для Кыргызстана не менее важен, чем Кумтор!
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