Судьба Чаткала плачевна – народ будет вынужден переселиться, если золотодобывающие компании не прекратят свою работу

Бишкек, "Саясат. kg". Нужно приостановить строительство хвостохранилищ этими фирмами, открыто проследить за тем, как они используют цианид.

В нынешнее время упомянутые фирмы близки к тому, чтобы разрушить Чаткал:

1. «ЗААВ ЧААРАТ»

2. «ВЕРТЕКС ГОЛД»

3. «ЭТИ БАКЫР».

Нужно приостановить строительство хвостохранилищ этими фирмами, открыто проследить за тем, как они используют цианид. В противном случае местное население в ближайшие годы будет вынуждено переселиться, собрав свои вещи и скотину. Подробную информацию обнародуем в ближайшие дни. Судьба Чаткала касается не только чаткальцев, не нужно забывать, что Чаткал для Кыргызстана не менее важен, чем Кумтор!