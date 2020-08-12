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Подробности Общество Просмотров: 10

За сутки зарегистрировано 6 смертей от COVID-19 и пневмонии

Всего с марта зарегистрировано 1484 смерти. За сутки в Кыргызстане скончались 6 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова 12 августа на брифинге в правительстве. Летальные исходы зарегистрированы: - Бишкек – 1; - Баткенская область – 1; - Чуйская область — 1; - Иссык-Кульская область — 1; - Таласская область — 1; - Жалал-абадская область — 1; - Нарынская область — 1. Всего с марта зарегистрировано 1484 смерти. Источник: zdorovie.akipress.org