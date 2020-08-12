На утро 12 августа выявлены 304 новых случая коронавируса, всего — 40 759

В Кыргызстане на утро 11 августа выявлены 304 новых случая коронавируса и пневмонии, сообщила представитель Минздрава Айнура Акматова на брифинге по коронавирусу.
Из новых случаев 78 подтверждены лабораторно, 226 – клинико-эпидемиологически.
- Бишкек – 88 (10 / 78);
- Баткенская область – 43 (28 / 15);
- Ошская область – 42 (10 / 32);
- Иссык-Кульская область – 37 (5 / 32);
- Жалал-Абадская область – 28 (8 / 20);
- Чуйская область – 27 (2 / 25);
- Ош – 21 (12 / 9);
- Нарынская область – 11 (0 / 11);
- Таласская область – 7 (3 / 4).
Общее количество выявленных случаев с марта 2020 года составило 40 759: лабораторно подтверждены 17 711, клинико-эпидемиологически – 23 048.
Источник: zdorovie.akipress.org
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